FOTOD | Kuidas meeldib? Naine otsustas oma vuntside ajamisest loobuda ja neid hoopis esile tõsta

Tema sõnul seab sotsiaalmeedia noortele naistele ebarealistlikud ootused, sest paljud meist tahavad päriselus sama head välja näha nagu siis, kui filter on peal. Aga päriselus ei ole filtrit ja äärmiselt raske, kui mitte võimatu on saavutada punni- ja probleemivaba näonahk. Joanna soovib oma ausate piltidega süstida inimestesse positiivsust ja meelde tuletada kõigile, et näonahal on poorid, mitte iluvead. Iga inimese keha on eriline ja normaalne, seda ei pea filtrite taha peitma.