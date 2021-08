Mürgine suhe on miski, mida mitte keegi meist ei tahaks ega tohiks kogeda. See tõmbab sind sügavale põhja ja paneb iseendas kahtlema. Märka punaseid lippe enne, kui on juba liiga hilja. Kui su poiss- või tüdruksõber teeb järgnevaid asju, siis küsi endalt, kas sul ikka on vaja sellist negatiivsust enda ellu.