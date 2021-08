Nõuanded ahastuses lapsevanematele! Psühhiaater selgitab, kuidas innustada last keskkonna kaudu õppima

Laste psühhoterapeudi Maria Kanteri sõnul on tähtis leida õppijale individuaalselt hea keskkond, kus tal on ennekõike turvaline ja hea viibida. „Lapse frontaalsagara ehk juhtfunktsioonid on alles arengujärgus ning lapsel on raske tegeleda enesejuhtimise ja enesekontrolliga. Seetõttu on oluline, et keskkond toetaks lapse õppimist, soodustades keskendumist ja abistades last tähelepanu suunamisel õppetööle,“ selgitas Kanter.

Küll aga võiks lapsele sobiva õpikeskkonna loomisel lasta ka lapsel kaasa rääkida ja valikuid teha. „Mida vanemaks laps saab, seda rohkem soovib ta enda asjade üle ise otsustada ning enamasti muutub see oluliseks alates 11-13. eluaastast,“ ütles Kanter. Ta lisas, et mida rohkem on laps otsustesse kaasatud, seda enam võtab ta vastutust ka oma asjade või keskkonna eest.

IKEA sisekujundaja Eliise Tammekivi toob välja, et uue kooliaasta eel tasub lapse toa värskendamisel kindlasti tähelepanu pöörata lapse vanusele ja kontrollida, kas tema vajadused on vanusega muutnud. „Võib-olla vajab välja vahetamist kirjutuslaud, sest laps on sellest välja kasvanud või on tarvis laiendada lapse tööruumi ning lisada selleks lauale sahtleid. Samas võib piisata vaid mõningasest ümber korraldamisest, näiteks muutes või lisades toale värvi vaiba, kardinate, patjade, voodikatte või kokkusobivate lauakorrastajate näol,“ ütles Tammekivi.

Pinges keha võib segada lapse õppetööd

Psühhiaatri sõnul on ennekõike oluline jälgida, milline on õppimisala valgustus. See ei tohiks olla liiga erk ega pime. Olemas peaks olema kohtvalgusti, mis aitab suunata valgusvihku vajalikus suunas. Samas hoiatab ta kollase valguse eest: „Kollane valgus soodustab aju puhkust ja und, mis omakorda teeb õppimise ja tahtliku tähelepanu suunamise raskemaks.“