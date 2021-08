Juba pikemat aega on kirgi kütmas teema: kas naise roll ühiskonnas on saada emaks ja milline oleks tema väärtus, siis, kui otsustab, et ta ei taha last kanda. Teema üle arutlevad ema ja poliitik Riina Solman ning kunstnik Fideelia-Signe Roots, kes on endale valinud n-ö lastevaba elu.