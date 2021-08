Mis asendis kallimaga magate? Teie lemmik kaisutamisasend ütleb nii mõndagi suhte kohta

Magamine voodi erinevates otstes

Sina magad voodi ühes nurgas ja tema teises. See ei ole midagi erilist, eks? Vale! Selline füüsiline kaugus võib tähendada seda, et sa ei tunne enda partneriga enam emotsionaalset sidet.

Mõtle sellele: see on tüüpiline magamisasend, kui lähete omavahel tülli ja jääte vihaselt magama. Sest vihasena olles sa ei taha ju tema lähedust ja tahad temast olla võimalikult kaugel. Seega, kui jätkate vanaviisi, võite üksteisest niimoodi kaugeneda ning see võib viia ka lahkuminekuni.

Pepud koos

Uuringu kohaselt tähendab tagumik vastu partneri tagumikku magamine seda, et te olete iseseisvad ja usaldate üksteist. Samuti võib tähendada ka seda, et teil on omavahel väga tugev seksuaalne tõmme.

Suur lusikas

Kui oled harjunud võtma enda meest kaissu, tähendab see seda, et oled väga hoolitsev kaaslane. Võibolla natuke liiga hoolitsev. Naised, kes harrastavad olla suur lusikas, võivad äärmuslikel juhtudel käituda ülimalt armukadedalt ning omandihimuliselt. Tahad temast ka öösel kõvasti kinni hoida, et ta keset ööd ära ei jookseks, eks?

Väike lusikas

Enamik naisi on “väike lusikas”, sest nad on enda kaaslasest tavaliselt väiksemad. Kui mees armastab sind tagantpoolt kaisutada, näitab see seda, et ta on südamlik ja talle meeldib sinuga intiimne olla.

Näod vastastikku

Oleme ausad, see asend on väga ebamugav. Sinu käsi on tema kaenla all, tema jalg sinu jala peal, selg on kuidagi väänatult. Hommikul ärgates tunned end kui vana inimene, sest kõik võimalikud kohad valutavad ja on kanged. Sellest hoolimata näitab selline magamisasend, et teil on väga armastav suhe.

allikas: YourTango