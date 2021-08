Suurepärane nipp! Niimoodi tehes saad garanteerida, et sul on täpselt õige jumestuskreemi toon

Tee kindlaks, kas su näonahk on külma või sooja alatooniga, see teeb sobiva jumestustoote valiku juba märksa lihtsamaks. Kui kahtled, kas heledam või tumedam toon, vali kindlasti esimene. Õiget tooni meigipõhi hajub ühtlaselt, sulandub kandja nahaga ega riiva silma.

Kui ikka veel kahtled, kanna veidi toodet rangluule, sest rangluul on kõige paremini näha sulandumine enda nahaga. Nägu ja keha on reeglina veidi erinevat tooni ja sellise testimise puhul saad olla kindel, et üks ei jää teisest märgatavalt erinev.