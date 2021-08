Ole sina targem: need on pildid ja postitused, mida ei tasuks mingil juhul sotsiaalmeedias jagada

Sul ei ole mingit vajadust jagada oma intiimelu sotsiaalvõrkudes. Isegi siis, kui sul on kaugsuhe oma kaaslasega, on parem, kui sa saadad talle privaatsõnumi, selle asemel et kõikidest detailidest avalikult rääkida. Oma intiimelust suhtlusvõrgus rääkimine näitab sinu ebaküpsust ja paneb ohtu sinu suhte usalduse.

On asju, mis on väga isiklikud ja on osa ka sinu kaaslase elust. Ilmselt ei hindaks ta sugugi seda, et neist asjadest Facebookis avalikult kirjutad.