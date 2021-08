Seljavalu juba maast madalast? Spetsialisti nõuanded õige koolikoti valikuks, et ennetada tervisemuresid

„Koolieelikutel esinevad seljavaevused harva, küll aga tõuseb nende sagedus vanuse kasvades — lõpuklasside õpilastel esineb neid tööealistega võrreldaval määral. Viimase puhul tuleb mõjuritena arvestada ka näiteks suurenenud igapäevaeluliste stressorite, samuti ka näiteks unetundide vähesuse osakaalu,“ ütles OMAklubi füsioterapeut Mihkel Kuresoo.

Ta selgitas, et esimesed märgid lapse seljavaevustest on enamasti selja väsimine ja/või valutamine. Siinpuhul on valdavalt tegemist mittespetsiifilise valuga, mis tähendab, et ühtegi konkreetset pahaloomulist põhjust (nt lülivaheketta väljasopistus) ei esine, vaid vaevuste esinemisel mängivad rolli nii bioloogilised, psühholoogilised kui sotsiaalsed faktorid.

Seljaprobleeme võib põhjustada hüppeliselt suurenenud seljakoti raskus

Füsioterapeudi sõnul peab koolikott lapsele sobima ja olema mugav kanda. Tähtis on, et laps on koolikotiga ja kantavate raskustega järk-järgult kohanenud. „Raske koolikott iseenesest ei ole põhjus seljavaevuste tekkeks, küll aga võib selleks olla hüppeliselt suurenenud seljakoti raskus. Muul ajal sooritatav füüsiline tegevus valmistab samuti koolijütsi ranitsa kandmiseks paremini ette,“ leidis Kuresoo.

Kaup24 ja Hansaposti kommunikatsioonijuht Maris Kivi kommenteeris, et koolikoti peaks valima koos lapsega. Ta lisab, et uus koolikott on üks populaarsemaid 1. septembri kingitusi, kuna see tõstab õpilase motivatsiooni kooli minna. Ranitsa valikul soovitab Kivi järgmist:

Disain

Ranitsatest on populaarsemad neoonsetes värvides kotid. Lisaks meeldivad lastele kotid, millel on litrid ja 3D pildid. Aruta lapsega ning vali talle seesugune ranits, mille disain ka talle endale meeldib.

Ergonoomilisus