16-aastase rulataja Bryce Wettsteini ema Donna Wettstein ütles Insiderile, et koos tütrega üle maailma sõitmine tähendas oluliste eluhetkede kadumist, nagu näiteks võimalus jätta haiglas hüvasti oma õega. Naine pidi loobuma ka kinnisvaramaaklerina töötamisest, kuna viibis sageli linnast väljas. „Ma ohverdasin kõik, sest seda sa ju teed, kui kedagi nii väga armastad,“ tunnistab ta. „Bryce on mu parim sõber. Oleme saanud nii palju sõpru ja naernud palju rohkem kui nutnud. Nad on noored vaid kord elus.“