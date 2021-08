Armastad ja vihkad enda partnerit samaaegselt? Märgid, et oled mürgises armastuse-vihkamise suhtes

Partneri armastamine kogu südamest ja tema tohutu vihkamiseni toimub nullist sajani

On normaalne, kui partner ärritab sind vahel, eriti veel siis, kui veedate palju aega koos. Mis pole normaalne, on tunda oma partneri vastu tugevat viha. Ükskõik, kas see tuleneb hetkelisest pahameelest või mitte, muudab see tervisliku suhte loomise võimatuks.

Teil on suhtes lahendamata probleeme

Isegi terved suhted kannatavad aeg-ajalt erimeelsuste ja raskete aegade käes. See, kuidas te nende probleemidega tegelete, määrab, kui tugev teie suhe tegelikult on.

Te käite pidevalt kokku-lahku

Üks ilmsemaid märke sellest, et olete armastamise-vihkamise suhtes, on selle ebajärjekindlus. Kui olete üks neist paaridest, kes panevad pidevalt inimesi küsima, kas olete koos või mitte, on see tõenäoliselt tingitud teie polariseeritud emotsioonide ebastabiilsusest.

Sa idealiseerid enda partnerit

Võimalik, et sa armusid enda partnerisse, kuid mitte päriselt temasse. Sa armusid sellesse, kuidas sa ta enda jaoks idealiseerisid.



Teie armastus on tingimuslik

Kuigi seda pole kerge saavutada, peaksid paarid püüdlema tingimusteta armastuse poole. Paarid, kes armastavad tingimusteta, annavad oma partnerile ruumi iseendaks olemiseks ja teevad vigu, kartmata, et neid enam ei armastata. Armastamise-vihkamissuhtes olevatel inimestel on raske oma partneri vigu aktsepteerida.

Teil pole sügavat sidet

Ehkki sinu partneri teatud omadused võivad sulle meeldida, on raske luua sellises suhtes sügavat side.

Te räägite pidevalt enda suhtest



Kuigi on hea jälgida, kus olete parasjagu enda suhtega, siis see ei saa olla ainus, mis teil ühist on. Pärast vihafaasi läbimist võiksite arutada oma suhet ja seda, miks te nüüd üksteist uuesti armastate. Aga kui see vestlus on lõppenud, kas teil on millestki rääkida? Mis teil tegelikult ühist on?

