Närvilisusest tüdinenud? Need on kolm kõige rahulikumat tähemärki, kes sobivad hästi probleeme lahendama

Vähk

Vähk vajab turvatunnet üle kõige ja ta vajab sellist ümbrust, kus valitseks rahu ning headus. Isegi kui ta ise võtab palju asju isiklikult, siis on ta hästi tundlik ning ei kannata tülitsemist. Selleks, et stressirohketest olukordadest üle saada, sulgub ta iseendasse. Ta on sellistel puhkudel vait ja laseb teisel rahuneda.

Ta on kannatliku meelega, sest hoolib oma lähedastest. Ta muretseb teiste heaolu pärast. Kui mõni ta lähedastest peaks olema halvas tujus, siis saab ta sellest aru ja ei hakka olukorda veelgi halvemaks muutma. Ta jätab teisele aega rahunemiseks ning ootab, kuni olukord paraneb. Loomulikult võib ka tema ärrituda, kui keegi peaks tõesti liiale minema. Sest isegi kui ta on võimeline arukalt käituma, oleks parem mitte tema kannatlikkust proovile panna.

Kaalud

Ka Kaalude märgis sündinud on hästi kannatliku loomusega. Tema kannatlik loomus peegeldub tema otsusekindluses. Mitte miski ei takista teda soovitud eesmärki saavutamast. Ükskõik, kui kaua see peaks ka aega võtma, ta viib alustatu lõpule. Ta ei anna nii lihtsalt alla. Tema jaoks on sihikindlus kõige tähtsam.

Kaalude tähemärk on rahulik märk, ta otsib oma elus pigem tasakaalu ja harmooniat. Ta eelistab alati jääda rahulikuks, selle asemel et vihastada. Stressil ei ole tema elus kohta, ta eelistab olla eemal konfliktidest. Ta on hästi tolerantne ja vaatab teisi alati heatahtliku pilguga. Ta oskab näha olukorda laiemalt ning kaalub alati plusse ja miinuseid selleks, et õigel ajal võtta kasutusele vajalikud meetmed.

Veevalaja

Ka Veevalaja on hästi kannatlik. Ta on tark ja näitab harva välja oma tõelisi emotsioone. Ta ei ärritu peaaegu kunagi. Kuna ta mõtleb palju, siis eelistab ta lahendada konfliktseid situatsioone filosoofiliselt.