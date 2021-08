Hea teada! Need suhteharjumused võivad küll närvi ajada, aga mürgised need siiski pole

Vihasena magama minemine

Üks levinumaid suhtenõuandeid on see, et paarid ei tohiks kunagi magama minna, olles üksteise peale vihased. On isegi uuringuid, mis näitavad, kuidas see võib teie suhtet negatiivselt mõjutada. Kuid see pole alati parim valik, eriti kui teil pole aega ega energiat konflikti lahendamiseks. Seega vahel on mõistlik end välja puhata ja hommikul värske peaga lahendust leida.