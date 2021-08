Beyoncé ülestunnistus: kulutasin noorena liiga palju aega dieedile, selle asemel et oma vaimu ja keha toita

Popstaar ja ärinaine ütles Harper's Bazaarile, et on õppinud oma keha kuulamise tähtsust, kui ta tahab endast parimat anda. „Varem kulutasin liiga palju aega dieedile, eksides tõekspidamisega, et enese eest hoolitsemine tähendab trenni tegemist ja paanilist oma keha jälgimist,“ sõnas 39-aastane Beyoncé. Naine mainis, et nüüd läheneb ta oma tervisele terviklikult, pöörates tähelepanu meelerahule ja enesetundele, samuti hoolitseb ta selle eest, et ta naerataks rohkem.

„Ka vaimne tervis tähendab iseenda eest hoolitsemist,“ sõnas Beyoncé. „Üritan murda halva tervise ja iseenda hooletusse jätmise tsüklit, suunates energia oma kehale ja pannes tähele väikeseid märke, mida see mulle annab. Su keha ütleb sulle kõik, mida sul on vaja teada, kuid minul oli vaja kõigepealt õppima kuulama. See on harjumuste muutmise protsess ning kartulikrõpsudest ja kaosest väljatulek!“

Beyoncé kirjutas laulu „Bootylicious“ pärast seda, kui teda oli kaalus juurde võtmise pärast kritiseeritud. „Bootylicious“ on Destiny's Child'i üks tuntumaid hitte. See ilmus bändi kolmandal albumil „Survivor“, mis nägi ilmavalgust 2001. aastal. Beyoncé pihtis intervjuus, et tung seda laulu kirjutada sündis 19-aastaselt, mil teda mustati kaalutõusu pärast.

„Ükski rõivanäidistest ei sobinud mulle,“ rääkis naine. „Mul tekkis kommentaare kuuldes natuke ebakindel tunne; ärkasin ühel päeval üles ning keeldusin langemast enesehaletsusse, seega kirjutasin laulu „Bootylicious““.

See oli popstaari jaoks murdepunkt. „See oli algus, kui asusin kasutama seda, mida elu mulle pakkus, muutes selle millekski, mis andis jõudu teistele naistele ja meestele, kes olid hädas sama murega,“ lausus naine.

Allikas: Insider