Kui pinged on üle pea! Siin on nõuanded, kuidas aidata oma kallimat stressirohkel ajal

Kuula ta ära

Paljud mehed ei ole rääkimises kuigi osavad, kui kui ta siiski mõne vihje sulle annab, siis lihtsalt kuula teda. Sageli on sellest juba abi.

Lülita teler välja, vaata talle silma ning pööra talle kogu oma tähelepanu. Lihtsalt laske tal kogu murekoorem maha laadida. See on tõesti üks lihtsamaid ja tõhusamaid viise, kuidas aidata oma mehel stressist välja tulla.

Hoidu nõuandeid jagamast

Kui näeme kedagi kannatamas, siis tahame loomu poolest koheselt aidata ja abi pakkuda. Sageli ei aita see hädasolijat enne, kui ta pole seda ise palunud. Seega hoidu oma arvamust avaldamast enne kui ta pole seda küsinud.

Treenige koos

Kui su kallimal on kombeks sportides pingeid maandada, siis keerulisel perioodil, võiksid pakkuda, et tuled temaga kaasa. See on hea võimalus ühtlasi ka rääkida.

Vannivesi jooksma!

Kui su kaaslane oma pingeid sportides maha ei taha laadida, siis ehk on abi sellest, mis meid, naisi, alati aitab. Pane vannivesi jooksma ja viska sinna üks lõõgastava aroomiga vannipall. Isegi kui ta keeldub vanni minemast, sest see on "tüdrukute asi", siis veena teda proovima- sellest võib olla suur abi!

Veetke rahulik õhtu

Kuigi nädalavahetuse eel võib olla kiusatus sõbrad külla kutsuda või ise välja minna, siis tegelikult on pingelisel perioodil lihtsalt kodus olla ja puhata. Seega, plaanige juba varakult kodune õhtu, koos hea söögi ja nauditava filmiprogrammiga.

Seks!

Meeste jaoks on seks üks parimaid pingetemaandajaid. Nüüd on aeg sinul ohjad enda kätte haarata ja magamistoast tõeline naudingute paradiis luua!