Marian Võsumets debüütfilmist: šovinistlik kultuuriruum dikteerib naiste valikuid

Video on võimendav dekoratsioon mingi väga hea loo ümber, aga lugu on ikkagi number üks. Lugu saab visuaaliga paremaks teha, aga olematust loost ei saa ka vinge visuaaliga head tulemust. Mulle meeldib, et liikuv pilt laseb jutu arvelt kokku hoida ja kasutada kujundeid, teha vihjeid, mängida metafooridega, lükata kõrvuti kontraste, et rõhutada mõtet. See kõik on võimalik ka lihtsate vahenditega, kui osata sümboleid lugeda.

Filmimaailma on minu taustaga ülihuvitav avastada, eriti kui vanusega oma väärtushinnangud selgemalt välja joonistuvad. Eestis mulle näib, et ajakirjandus ei pööra loojutustamisele erilist tähelepanu. Aga inimestena me haarame esmalt lugusid ja mõtestame maailma läbi samastumise. Üksikule nähtusele konteksti andmine koos visuaali ja heliga on väga võimas väljund, kui sellele pihta saada. Film on veel suurem vabadus ja vastutus kui ajakirjanikutöö.

Minus on vähemalt võrdses koguses loomeinimest. Ajakirjanikuks olemine sellele alati väljundit ei paku ja tekib dilemma, kuidas neid kahte sobitada. Reaalsus on, et päevapoliitika kajastamine ei ole minu jaoks enam piisav väljakutse. See on huvitav, aga tahaks kõrvale midagi muud.

Mis dieedikultuse lahkamisse puutub, siis aeg ja koht olid toona väga õiged. Võtsin sõnumi avasüli vastu, sest olin aru saanud, kui palju kahju on välist ilu ülistav šovinistlik kultuuriruum mulle isiklikult teinud. Ja et ma olin lubanud sellel toimuda, arvates, et minu roll naisena ongi olla ruumikaunistus. Kogukondi ja inimesi, kes selle mõistmiseni jõudnud on Suurbritannias palju. Panime nende lood filmi.

Ma tõesti ei näinud ette, et Suurbritanniast võiks saada koht, kus teen oma esimese filmi. Mitte kumbagi osa sellest – ei Londonit ega filmi. Aastal 2018 viis mind sinna eraelu, aga elasin alaliselt ikka Tallinnas. Mäletan, et mõtlesin juba siis, et London on nii ülehinnatud – miks peaks keegi tahtma elada väga kallis ja intensiivses linnas, kus vahemaade läbimisele kulub alati vähemalt tund aega? Ajapikku muidugi avastasin, et kultuuriliselt suudab London seda kõike heastada.

Lisaks ei ole Brexit ja pandeemia just parim aeg sinna kolimiseks – iga liigutus tuletab meelde, et oled ikkagi välismaalane ja võõras, alustades viisast ja ülikallist tervisekindlustusest kuni kinnisvaraagentuurini, kus Euroopa Liidu pangakonto tundub kellelegi kahtlane ainult sel põhjusel, et see pole kohalik. Aga ma panustan sellele, et keskendun koolile ja võtan ühe päeva korraga. Londoni Filmiakadeemia on üks maailma parimaid filmikoole, äkki hargneb sealt midagi uut. Umbes nii nagu kolm aastat tagasi filmi endaga.

Londoniga on mul kujunenud selline love-hate relationship.Filmi tehes valdas mind alati elevus ja vaimustus, ka võttepäevade lõpus oli selline vasikas aasal efekt, kõigest tuli võtta maksimum – olime ju ikkagi reisil! Nüüd juunis käisin esimest korda teadmisega, et kolin sinna. Täielik pettumus! Kõik see prügi ja müra, millest varem mööda vaatasin, oli nüüd mu ette istutatud. Enamus maju on Victoria ajal ehitatud, ventilatsioon ja elektrisüsteemid ei huvita kedagi. Külm ja kuum vesi tuleb eri kraanidest. Ma ei tea, kus need varem olid, mina ei märganud.

Mis on Londoni juures see, mis sind kõnetab, et otsustasid filmi seal teha ja nüüd ka Londoni Filmiakadeemiasse õppima minna?

Kindlasti ei tähenda see, et kirjutav press või kirjandus kuidagi vähem võimsad oleks, neil on lihtsalt erinev funktsioon. Samuti ei kujuta ma ette, et hea filmitegija oleks vähese lugemusega või keegi, kellel pole mingit veidrat nišihuvi, mille kohta ta aeg-ajalt spetsiifilisest väljaandest või algallikast infot otsib. Kui võtame filmi kui jäämäe tipu, siis veealune osa on enda harimine kõiges muus.

Adrenaliini pealt on võimalik päris pikalt tööd teha. Ja ma vist ei julge väita, et läbipõlemist ei tulnud. Ma arvan, et see on praegu käes ja saabus suure hilinemisega. Kindlasti ka osa põhjusest, miks ma praegu Londonisse kolimisest vaimustuses ei ole – mul pole energiat, et elevil olla, rõõmu tunda või üldse midagi nautida ja see on tegelikult hirmus. Praegu ma tahaks vähemalt kolm kuud puhata, aga seda võimalust ei ole.

Õnneks olid meil kogenud operaatorid Fidelia Regina Randmäe, Norman Tamkivi, Raivo Teeäär, kellega koos arutasime iga stseeni ja intervjuu filmimise läbi. Mäletan, et istusime ühel varahommikul koos Fideliaga oma Londoni Airbnb’s ja võtsime päeva shot listid läbi. Väga ilus varahommik oli ning ühtlasi üks neist hetkedest, kus ma sain aru, milline loominguline vabadus ja proovilepanek on kaadrite planeerimine. Istud ja jood koos tõusva päikesega kohvi ning selle hetke ideedest sõltub, mida inimesed lõpuks kinoekraanil näevad. Mõtlesin, et mulle täitsa meeldib see.

Täpselt nii. Esimene mõttelõng hargnes siis, kui pooled intervjuud olid tehtud. Tundsin, et meil saab kokku väga hea materjal – võimsad ja isiklikud lood inimestelt, kellega on võimalik samastuda. Kõik muu tundus nagu delo tehniki, mis tagasivaates on muidugi ülimalt naiivne arusaam filmitegemisest. Oleks mul olnud rohkem aimu, kui suure tüki ma hammustan, oleks võib-olla rohkem kahelnud ja tegemata jätnud. Vahepeal on hea vähem teada, siis ei oska ka karta.

Sa ei ole varem filmi õppinud. Kust sa julguse võtsid, et see film teha? Mõtlesidki, et siit tuleb nii palju ägedat materjali, et sa ei saa jätta ainult Eesti televaatajale seda ja hakkasid kuskilt pihta?

Suvi seevastu on möödunud USA ja Kanada levi tähe all, töö ja suhtlus käib eri ajatsoonides. Kui su levitaja on Clevelandis, PR inimene Los Angeleses, filmi osalised Londonis ja mina ise Tallinnas, siis ongi telefoni World Clock pidevalt lahti ja toimetad selle järgi. Samas patt oleks nuriseda – näha ühe filmi sündi nullist kuni rahvusvahelise turunduseni on ikka meeletu õppimisvõimalus. Tunnen end tänu sellele päris enesekindlalt.

Kujuta korraks ette, mida tähendab independent filmitegemine – alates sellest, et surud kõik kettad, kaamerad ja arvuti igal reisil lennuki pagasisse ja palvetad, et need ellu jääks. Ja päris nii ka ei ole, et täna Tallinnas, õhtul Londonis – seal vahel on tunde reisimist lennuki, rongi ja metrooga, pargipingil võileiva söömist ja käigu pealt võtete ümberplaneerimist. See on päris suur närvikulu, mida pole võimalik rahas mõõta. Ja rahast rääkides, siis kindlasti on odavamaid hobisid.

Siit jõuame tagasi filmini, sest kui me räägime dieedikultuurist või -kultusest, siis me räägime eelkõige ka vaimsest tervisest. Seleta korraks veel lahti mis dieedikultuur on ja miks sellest peab palju rohkem rääkima?

Dieedikultuur või dieedikultus on mõtteviis, milles me usume, et ainus moraalne, õige, vooruslik käitumine on see, kui me treenime ja toitume eesmärgiga olla võimalikult saledad. See paneb inimese väärtuse sõltuma välisest ja tagaplaanile jääb sporditegemine hea enesetunde pärast. Sest kui niiöelda tulemust ette näidata pole, siis milleks üldse ennast liigutada? Ja see on väga vale mõtteviis, mida promovad igasugused kaalusaated ja staartreenerid.

Tegelikult on hea meel näha seda mõtteviisi juba natuke mõranemas, kuna dieedikultuse märkamine ja kritiseerimine on järjest levinum. Aga selge on, et kõhnuse ülistamine ei kao kuhugi, kuid selle teadvustamine võib ära hoida tõsiseid vaimseid probleeme.

Kes selle filmi publik sinu jaoks on? Kes seda filmi kohe kindlasti vaatama peaks?