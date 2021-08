Tippjuhi Kirsti Paakkaneni edulugu: viiepennisest tehingust moemaailma tippu

„Moon on maailma kauneim lill,“ mõtleb Kirsti. „See on ema lemmiklill.“

„Kas see on Kirsti? Vaat kus ime!“

Ema rõõmustab, kui näeb, et kõik pannikoogid on taldrikult kadunud, kuid ehmub, kui kuuleb, et tüdruk on mööda naabreid kauplemas käinud ega ole ise suutäitki söönud.