Seksiekspert kinnitab: just see enimlevinud viga, mis röövib voodis kõik naudingud

Tegelikkuses võib selle põhjuseks olla hoopis sinu enda (liiga!) elav fantaasia. Nimelt sõnab seksiekspert Nadia Bokody, et peamine põhjus, miks uued paarid voodielu nautida ei suuda, on see, et võrreldakse oma praegust kaaslast eelmisega.

Nimelt tunnistab Bokody ka ise, et on seda teinud. "Jah, ka mina olen süüdi selles, et võrdlen oma praegust voodielu eelnevaga," tunnistab ekspert.

"Selle põhjuseks on juurdunud ebakindlus ja soov olla kõiges parim. Me tahame oma kaaslases tekitada tunnet, et me oleme parim partner, kes tal eales on olnud," jutustab Bokody.

Ta toob välja ka Elite Singles uuringu, mille järgi on 30% naisi ning 21% mehi magamistoas oma kaaslast eksiga võrrelnud.

Seksuaalterapeudi Christopher Brett-Renes´i sõnul mõjub võrdlemine voodielule halvasti. "See, kui sa võrdled oma kaaslast eelmise partneriga ei eruta teda," rõhutab Renes ja lisab, et üldjuhul on kallimast saanud eks põhjusega ning see, milline seksielu teil enne oli, ei ole enam oluline.

"Kuigi on normaalne end teistega võrrelda ei peaks see siiski saama meie voodielu keskseks osaks," lisab Bokody ja lubab ka ise sellest pahest vabaneda.

allikas: The Sun