Sind huvitab, sest sügaval sisimas on sul seda iseenda tähtsaks pidamist vaja, et vältida Ebamugavat Tõde, et vältida oma eksistentsi seletamatust, et vältida omaenda materiaalse tühisuse all lömastumist. Ja siis sa — nagu mina ja teisedki — projitseerid seda kujutletud tähtsust ka ümbritsevale maailmale, sest see annab sulle lootust.

Ma peaksin seda kirjutama muidugi väga väikeste tähtedega. Ja kirjutamine võtaks tükk aega, seega veniks hommikuse tipptunni ajal järjekord letist tänavale. Poleks just kõrgtasemel teenindus. Ilmselt on ka see üks põhjustest, miks keegi mind tööle ei võta.

Ühel päeval sured nii sina kui ka kõik sulle kallid inimesed. Peale mõttetult vähese aja ja väikese hulga inimeste ei mõjuta sinu sõnad ega teod suurt midagi. See on elu Ebamugav Tõde. Kõik, mida sa mõtled või teed, on oma sügavaimalt olemuselt sellele Ebamugavale Tõele otsa vaatamise vältimine. Me oleme suvaline tähetolm, mis tõukleb ja tungleb ühel pisikesel sinisel tolmukübemel. Meie olulisus on mõttekujutelm. Meie eesmärk — väljamõeldis. Me oleme tühised.

Kas selleks vestluseks on veel liiga vara? Näe, joo veel üks kohv. Tegin sulle piimavahu sisse isegi lustaka naerunäo. Kas pole nunnu? Muidugi pane see Instasse!

Nii, kuhu me jäimegi? Ahjaa! Sinu eksistentsi absurdsus, õigus? Nüüd sa ilmselt mõtled: „Aga Mark, mina usun, et me oleme kõik siin põhjusega ja mitte miski ei ole lihtsalt kokkusattumus ja kõik on olulised, sest kõigi meie teod mõjutavad ju kedagi, ja isegi kui me saame oma elus aidata kasvõi üht inimest, siis on see seda kõike väärt!”

Oled sina alles nunnupall!

Näed, see ongi see su lootus. See on see lugu, mida su oid aina keerutab, et sa ikka hommikuti voodist üles saaksid: miski peab ju oluline olema, sest ilma selleta pole mõtet edasi elada. Ja mingi lihtne omakasupüüdmatu tegu või kannatamise vähenemine on meie mõistusele alati hea õlekõrs, millest haarata, kui on vaja tunda, et miski on üldse tegemist väärt.

Meie psüühe vajab ellujäämiseks lootust nagu kala vett. Lootus on kütus meie vaimsele mootorile. See on või meie röstsaiale. Või veel hunnik muid imalaid metafoore. Ilma lootuseta seiskub kogu meie mentaalne kaadervärk — või nälgib surnuks. Kui me ei looda, et tulevik on parem kui olevik, et meie elud lähevad paremaks, siis vajume spirituaalsesse surma. Lõppude lõpuks, kui pole usku asjade paranemisse, siis miks üldse elada, miks üldse midagi teha?

Sellest aga ei saa paljud aru, et õnnelikkuse vastand ei ole viha või kurbus. Kui sa oled kurb või vihane, siis tähendab see, et sind veel kotib miski. Et miski veel loeb. See tähendab, et sul on lootust.

Ei, õnnelikkuse vastand on lootusetus, loobumise ja ükskõiksuse lõputu hall horisont. See on uskumine, et kõik on perses, seega pole mõtet midagi teha.

Lootusetus on külm ja kõle nihilism; tunne, et millelgi pole mõtet, nii et sitta kah — võib vabalt kääridega ringi joosta või oma ülemuse naist keppida või koolis kõmmutama hakata. See on Ebamugav Tõde: vaikne tõdemine, et lõpmatusega vastamisi seistes muutub kõik, millest hoolida võiksime, tühjaks-tähjaks.