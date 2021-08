LIIGUTAV VIDEO | Lihashaigusega Desiree, kelle haiguse raviks koguti 220 000 eurot, teeb oma esimesi samme

Ja nüüd — pisike Desiree, kes kahe kuu eest isegi enam ei käputanud, kõnnib. Päris ise. Päriselt. Ja tema ema Hellika ei suudaks vist enam tänulikum ollagi: “Olen alati arvanud ja uskunud, et imed sünnivad, kui vaid kogu südamest uskuda — ja nüüd on tõestus olemas, minu tütreke KÕNNIB! Appikene, mul on kogu aeg silmad pisarais suurest õnnest ja rõõmust… Aitäh, head inimesed, teie aitasite meil selle võimalikuks teha. Tänu teile on see suur ime juhtunud!”