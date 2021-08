Pane tähele! See on küsimus, mida võib partner küsida enne sinu petmist

Kuidas siis aru saada, kas sind on petetud? Suurim vihje ilmneb sageli ühes küsimuses.

"Kas võiksime voodis midagi uut proovida?"

Muidugi, see kõlab päris süütult. Kuid küsimuse taga olevad emotsioonid on sügavad ja tõenäoliselt on need tunded sinu partneris piisavalt kaua juba kogunenud ning ta leidis lõpuks julguse seda küsida.

Rahuldav seks on suhtes oluline

Ühes küsitluses selgus, et 90 protsenti inimestest usub, et regulaarne teineteist rahuldav seks on väga olulise tähtsusega, ning see on iga pikaajalise romantilise suhte uskumatult oluline osa.

Kahjuks selgus uuringust ka see, et paljud inimesed ei saa soovitud seksi. Üle poolte vastanutest väitsid, et nad ei ole piisavalt rahuldatud.

Mees, kes pettis enda naist, ütles, et ta tegi seda alles pärast mõistmist, et nad ei sobi enda naisega seksuaalses mõttes kokku. Ta selgitas: "Olen alati väga tähelepanelik ning olen häälekas meie seksuaalelu üle ja tahtsin temaga tihti arutada, mida võiksime veel proovida." Kuid ta naine ei võtnud sellel teemal kunagi vedu.

Kohtingusaidi kommunikatsioonispetsialist Paul Keable sõnul viib seksi puudumine inimesi taolistele saitidele. "Lihtsalt sellepärast, et keegi petab, ei tähenda see, et nad oleksid üldse õnnetus abielus," ütles ta. "Mõnikord tähendab see, et nad otsivad puuduvat komponenti, olgu see siis intiimsus või põnevus, aga nad ei taha muidu rahuldavat suhet hüljata."

Allikas: YourTurn