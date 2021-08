Tasub uuesti meelde tuletada! See on imelihtne võimalus, kuidas maandada nii enda kui ka lapse pingeid

Suhtluspäeviku “Minu lapse hingeelu" kaasautor Kristi Jõeorg selgitab, et täiskasvanu igapäevaelus on palju vastutust, vaja otsuseid vastu võtta ja erinevaid tegevusi teha - pingutust ja pingelisust jagub. See pinge tuleb aga endast välja saada. Üheks väga heaks tööriistaks on siin vaba joonistamine.

“Paraku on täiskasvanute maailmas joonistamine seostatud kas lapse tegevustega või maalikunstiga. See mõtteviis võiks muutuda,” ütleb Jõeorg ja lisab, et on tehtud uuringuid, kus autorid toovad välja, et visuaalne eneseväljendus aitab koondada tähelepanu ning parandab tervist ja heaolu.

Näide: selle asemel, et koosoleku ajal lihtsalt kritseldada, kiritselda seda, millest koosolekul räägitakse. Uuringutes osalejad parandasid oma enesetunnet ja tundsid, et on rohkem valmis probleemide lahendamiseks ja heade ideede loomiseks. Üks uuring näitas, et isegi lühikesed loovad eneseväljendus- või kunstiteostuse ülesanded, mis on sooritatud umbes 15–20 minuti jooksul, võivad luua inimestes tunde, et neil tulevad head ideed ja nad on võimelised probleeme lahendama.

Haridusinnovaator Kati Orav on kirjutanud enda blogis, et kritseldamisel võib olla väga oluline roll loovuse, ettevõtlikkuse, koostöö ja projektõppe arendamisel, kus ei ole niivõrd oluline info meeldejätmine kui sellest tegevusest endast tekkivatel protsessidel. Ja kui sellel on ka rahustav ning enesekindlust tõstev komponent, võib öelda, et kritseldamisel on oma koht nii hariduses kui ka tähtsatel koosolekutel.

Joonista koos lapsega ja toeta tema loovust