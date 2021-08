Jahmunud mees: jätsin oma abikaasa armukese pärast maha, tema omakorda otsustas aga...

Asi susises nii kaugele, et olime mõlemad nõus oma väsinud ja tüdinenud elukaaslastest lahutama ja koos ilusat elu alustama. Mina tegin omalt poolt kõik ära — jätsin naise maha, selgitasin oma teismelisele tütrele asjalood ära, üürisin korteri ja jäin ootama, et minu uus elukaaslane sisse koliks.

Ja mis siis selgus? Olin juba paar nädalat üürikorteris elanud, minu uus n-ö elukaaslane aina venitas oma asjade sisse toomisega, käis külas ainult õhtuti peale tööd mõne tunni kaupa. Ja lõpuks mainis siis moka otsast, et ta ei ole oma mehele midagi rääkinud ja tegelikult on ta otsustanud temaga siiski kokku jääda, et see, mis meie vahel oli, kvalifitseerub pigem suveromansina, mitte millegi tõsisena.