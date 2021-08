Vajalik teadmine! Need on lauakombed, mida peaksid kõik endast lugupidavad inimesed teadma

Küünarnukkide hoidmine laual, täis suuga rääkimine, paremakäelistel noa hoidmine vasakus käes — need on tuntumad lauakombed, mida meist keegi ei tee. Kuid reegleid on veel ja nende mitteteadmine võib jätta sind täbarasse olukorda.



Väldi huulepulgaplekkide jätmist riidest salvrätikute

Üldreeglina pannakse suurätikud sülle ja neid saab kasutada söögi ajal suu pühkimiseks. Seda ei soovitata teha siis, kui huultel on huulepulk. Sest kui huulepulk satub suurätiku peale, on see märk halbadest kommetest. Järgmine kord proovi kasutada näiteks paberist salvrätikuid.

Veendu, et ka klaasnõudele ei jääks huulepulgaplekke

Ära võta oma huulepulgaplekke klaasnõudel enesestmõistetavaks - see on tegelikult üsna suur söögilaua etiketi rikkumine. Ku kardad, et sinu huulepulk võib joogiklaasile jälje jätta, puhasta huuled enne joomist salvrätikuga.

Menüü peaks puudutama lauda

Söögi valimisel jälgi kindlasti seda, kuidas menüüd hoiad. See peaks olema kas laua peal või puudutama seda vähemalt ühe servaga. Kui tõstad menüü laualt, peetakse seda halvaks kombeks.

Seemneid ei tohi sõrmedega suust välja võtta

Seda saab teha ainult juhtudel, kui paned toidu ka sõrmedega suhu. Kui sööd kahvliga, tuleks ka seemned kahvlile panna.

Ära soovi teistele head isu

Kui mõelda, siis teistele head isu mittesoovimine kõlab just ääretult ebaviisakalt, eks? Tegelikult on asi selles, et see väljend tuli meile prantsuse keelest ja tähendab sõna otseses mõttes soovi teise inimese kõhtu täita. Sellepärast oleks sobilikum soovida inimesele „naudi oma sööki!”.

Sidrunimahla tuleb õigesti pigistada

Mereandidele sidruni peale pigistamine käib kokku sama hästi nagu Saaremaa ja tuulik. Siiski tuleb seda teha äärmiselt hoolikalt, et mitte rikkuda laudlina ja pritsida teisi külastajaid. Pane sidrunitükk kindlasti taldriku servast madalamale ja kata see peopesaga. Vajadusel võid ka lusikaga kaitsta enda söögipartnereid.

Allikas: Brightside