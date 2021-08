Foto: Shutterstock

Endine munk Jay Shetty kirjutab raamatus “Mõtle nagu munk”, et vahel võib olla raske selgelt näha, millal on su süda ohus, kuid on üks oluline punkt: on vahe, kas olla tänulik selle eest, mis sul on, või leppida vähemaga, kui oled väärt.