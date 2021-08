Mitmendada oled sina sündinud ja kas saad nõustuda?

Pere ainus laps

Varem arvati, et pere ainsad lapsed on üksindlased ja neid kiusatakse kindlasti väga palju, sest nad on „ebatavalised”. Ent tänapäeval on otsustanud just mitmed inimesed saada ainult ühe lapse ja panna kogu enda ressurss neile. Seega kui oled pere ainus laps, oled arvatavasti väga enesekindel inimene, oskad end väga selgesti väljendada ja sul pole probleemi veeta aega iseendaga.