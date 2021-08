Nõutu naine: minu kallil mehel on väljas käies üpris rõve komme ja see on hakanud meie suhet rikkuma

“Osad mehed on kannitüübid, teised naudivad rindu. Minu mees tegi juba suhte alguses mulle selgeks, et tema jumaldab naiste kannikaid ja tal läheb raskeks, et käsi minu tagumikust eemal hoida. Ega mul selle vastu midagi ei ole, las mudib.

Probleem peitub hoopis kuskil mujal — iga kord, kui me väljas käime, jõllitab mu kallim varjamatult peaaegu kõikide teiste naiste tagumikke. Mitte üks väike pilguheit, vaid jääbki vahtima! See on rõve komme ja minu meelest hakkab see vaikselt meie suhet rikkuma… Ilmselgelt on mõned naised seda ka märganud ning heitnud nii mu mehele kui ka mulle kurje pilke. Alles siis suudab mu mees oma silmad kuskile mujale pöörata.

See on nii ebameeldiv ja piinlik. Olen seda mitu korda oma mehega teemaks võtnud ja palunud tal lõpetada ning seletanud, et sa oled ju täiskasvanud mees, ürita end kontrollida palun, kuid tulutult. Ta kehitab õlgu ja ütleb, et ta ei saa sinna midagi parata, ta lihtsalt ei suuda lõpetada…”

Naisteka lugejad, mis nõu te oskaksite sellele naisele anda? Mida peaks tegema?