Kas tead kes on panomees? Need on põhjused, miks sa ei peaks end selle mehetüübiga iial siduma

Jah ja ei. Tihtipeale selline emotsionaalne kättesaamatus tuleneb sageli hirmust või varasematest traumadest ja ebakindlusest. Esmalt tuleb noormehel ise aru saada, et ta käitub isekalt ning see ei too tema õuele pikemas perspektiivis õnne. Alles siis, kui nad sellest aru saavad, suudavad nad end muuta.

Ja on neid, kes on lihtsalt sellised oma loomult. Nende varasemad elukogemused on viinud neid kõiki enda suhteid manipuleerivalt juhtima. Teatud olukordades võidakse inimesel diagnoosida antisotsiaalne isiksusehäire.

Isiksusehäire olemus võib takistada neil nende probleemide lahendamiseks vaeva näha. Kuigi see ei muuda nende käitumist vastuvõetavaks, võib see selgitada, miks mõned panomehed ei muutu kunagi.