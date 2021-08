Kooliaeg kohe käes! Olulised muudatused, mida võiks lapse toas läbi viia, et õppimine ikka sujuks

Õppiva lapse jaoks on tähtis, et tema toas oleks korralik ja tugev, soovitavalt sahtlitega varustatud kirjutuslaud. Lauda ja tooli võiks minna poodi valima lapsega koos. Õppuril peab olema mugav laua taga istuda ja sahtlitest asju võtta. Lauaplaat peaks olema parajalt lai, et mahutaks kõike vajalikku — arvutit, vihikuid, raamatuid ja kirjatarbeid, seal peab saama ka joonistada ja käsitööd teha. Laua külge võib ise paigutada nagid kooli- ja trennikottide tarbeks, nii püsib tuba paremini korras.

Olenemata sellest kui valgusküllases kohas on laud ja kui hea on toa üldvalgus, peab õppija laual olema ka praktiline kohtvalgusti. Lampe võiks olla lastetoas rohkem kui üks — öiseks ajaks mahedam öölamp, mänguajaks piisavalt valgust pakkuv üldvalgusti. Kui toas on rohkem lapsi, võiks neil igaühel olla oma voodi juures tagasihoidliku valgusega lamp, mis põlema pannes teisi lapsi üles ei ärata.

Mõnikord arvatakse, et magamise ala peab olema toas kõige suurem, aga tegelikult ei vaja lapsed selleks palju ruumi. Kui toas elab mitu last, võib valida magamiseks nari. Kui toas on vaid üks elanik, siis võib soetada voodi, mille alla jääb kas koolilapse kirjutuslaud või lapsemõõtu walk-in garderoob. Voodeid ei pea paigutama tingimata seina äärde, mõnel juhul on lihtsam koolilauale ruumi teha, kui magamisasemed on toaseinaga risti. Võib ehitada ka seinasektsiooni, mille sees on nii voodi, kirjutuslaud, sahtlid, riiulid või kasvõi eraldi lugemispesa. Kõige praktilisem ehitusmaterjal lapse tuppa ise mööblit ehitades on vineer.