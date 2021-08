Ei kestagi igavesti ehk sodiaagimärgid, kes on kõige agaramad lahkuminejad

Jäär

Jäär on tuntud oma keevalise loomuse poolest. Jäärad kuulavad eelkõige enda vajadusi ning tundeid, jättes mõtlemise ja arutamise teisele kohale. Ta muudab tihti arvamust ja võtab vastu liiga kiireid otsuseid.

Suhtes olles tahab Jäär, et püksid oleksid alati tema jalas. Ta surub oma tahtmist peale ja võib mõjuda üsna kurnavalt. Ta peab palju tähtsamaks enda soove kui teiste omi, seepärast lõppevad tema suhted sageli lahku minemisega. Ta ei talu üksluisust ja igavust. Ta tahab vaheldust. Niipea, kui ta hakkab igavust tundma, läheb ta minema. Ta võib ka olla truudusetu, sest tal on raske kiusatusele vastu panna ja talle meeldib olla armunud.

Lõvi

Lõvi on tugeva iseloomuga varustatud, kohusetundlik ja lojaalne. Üldiselt ta on truu ja jääb truuks. Lõvi jätab enne oma kaaslase maha, kui hakkab teda petma. Kui ta aga on kellegagi suhtes, siis tavaliselt ei pinguta ta enam selle suhte nimel ning jääb loorberitele puhkama.

Lõvi rahuldub tihti sellega, mis tal juba on ja ta on laisk, et otsida vaheldust ning hoolitseda oma suhte eest. See aga võib tema kaaslast ärritada. Näiteks töölt koju tulles võib Lõvi terve õhtu vaadata televiisorit või lugeda uudiseid telefonist, selle asemel, et suhelda oma kaaslasega. Videomängud on palju põnevamad tema silmis, kui rääkimine oma päevast. Mõned julgemad ja söakamad pingutavad siiski, et suhe toimiks. Kui Lõvi aga on otsustanud mitte midagi teha, siis tõenäoliselt ei jää tema suhe kauaks püsima ning ühel või teisel hetkel pakib tema kaaslane kohvrid.

Kaalud

Kaalude märgi esindaja on küll romantiliselt meelestatud, aga ta on üks neist, kes kõige suurema tõenäosusega lahku lähevad. Kaaludele meeldib rahulik keskkond. Ta teeb omalt poolt kõik, et säilitada rahu koduseinte vahel.