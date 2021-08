Aeg uusi tutvusi luua! See on oskus, mis muudab sind teise inimese jaoks kohe meeldivamaks

Me kõik oleme seisnud silmitsi olukorraga, kus vestluskaaslane ei pööra väga tähelepanu sellele, mida sa talle räägid ning kui ta silmab kedagi teist, lahkub koheselt sinu juurest. See jätab aga päris ebameeldiva tunde ning ei kipu väga enam selle inimesega juttu vesta. Kuidas aga olla kindel, et ise taolist viga ei tee, jättes teistele endast hea esmamulje?