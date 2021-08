Seksisõltuvus on tõsine probleem, mida palju ei kajastata- põhjuseks on ilmselt see, et sõltlane ei probleemi ei tunnista. Asjad lähevad keeruliseks siis kui see hakkab ohustama paarisuhet. Millised märgid viitavad seksisõltuvusele ning kuidas see mõjutab paarisuhet.