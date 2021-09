Foto: Valmar Voolaid

"Eelkõige tulin Saaremaale tagasi lähedaste inimeste pärast. Saaremaa on minu kodu ja siin on mõnus ja rahulik elada," ütleb saarlanna Monika Mander (24) kelle jaoks on täna algav kooliaasta nii mitmeski mõttes eriline.