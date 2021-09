Eestlanna rõõmustab: võib tunduda, nagu ma oleks mingi kullakaevaja, aga see üllatus oli tõesti nagu filmis!

“Võib tunduda, nagu ma oleks mingi kullakaevaja, aga see üllatus oli tõesti nagu mõnes romantilises filmis! Eelmisel aastal minu sünnipäeval tuli mees juba keset lõunat kavala näoga koju ja ütles, et tehku ma endale ilus meik ja soovi korral kena soeng, aga riided pangu selga sellised, mida on kerge eemaldada. Mõtlesin kohe, et ju ta tahab minu tähtsa päeva puhul veidi hullata ja panin siis seksika pesu selga. Seda nähes hakkas mees naerma ja ütles, et mõtles siiski pigem lohvakat T-särki ja teksaseid, ega ma siis sekspesus šoppama ei lähe!