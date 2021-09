See on ohumärk, mida ei tohiks mitte mingil juhul suhtes ignoreerida

Kuigi inimesed jälgivad teise poole puhul erinevaid punaseid lipukesi ehk ohumärke, on mõned sellised, millega tuleks enda kindlasti varakult kurssi viia.

Psühhoterapeut Annette Nuñez toob välja, et üks oluline ja suur ohumärk on võrdne panus suhtesse.

“Kui üks panustab teisest oluliselt rohkem ning teine pool ei taha või viitsi samal moel panustada, on see kindlasti ohumärk,” kõneles ta. Selline ebavõrdsus võib viia sõltuvussuhteni, kus suhtesse rohkem panustanu tunneb, et ei saa teise pooleta olla, samas ei kohelda teda hästi.