Kuidas aidata kulmude kasvamisele kaasa? Seda tihedate kulmude nippi pole sa tõenäoliselt kuulnudki

Kuidas aidata kulmude kasvamisele kaasa, kui ei taha osta uut toodet ja liiga palju aega sellele kulutada? Saladus on niisutamises, kuna sedasi näevad kulmud nooruslikumad ja tihedamad välja.

Kui sul on vaba raha, võid muidugi kulmuseerumi osta, aga asja peaks ilusasti ära ajama ka silma- või näokreem. See tähendab, et õhtul pärast meigi eemaldamist kanna kreemi lisaks muule näole ka kumudele.