USA ülemkohtus on ülekaal konservatiividest kohtunikel, seega lasti karmil seadusel läbi minna. Abordid on nüüd sisuliselt Texase osariigis keelatud, kuna vähesed naised teavad viiendal-kuuendal nädalal, et nad üldse rasedad on.

Lisaks on abordi saamine keerulisem kui relva hankimine. Alles jõustus Texases ka seadus, mis tähendab, et inimesed võivad loa või vastava treeninguta kanda relva nähtaval kohal oma vööl. Abordi tegemine Texases nõuab tihti päevast ooteperioodi. See tähendab, et kui lähed kliinikusse, pead pärast esmast vestlust veel 24 tundi ootama, kuni saad aborti teha.