Kiropraktik Priit Kõrve annab nõu, kuidas koolilapse ranits kergemana hoida

Terviseteaduse magister, füsioterapeut ja manuaalterapeut ning kiropraktik Priit Kõrve hoiatab, et kui koolilapsed kannavad koolikotti vaid ühel õlal, mõjutab see kindlasti rühti ja soodustab rühivigade väljakujunemist. Samuti on kahjulik täiskasvanutel kanda käekotti ja dokumendikotti vaid ühel õlal.