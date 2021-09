Foto: Pexels

Kas sul on kunagi palutud end iseloomustada? Kui jah, siis ilmselt oled öelnud, et oled hea suhtleja, meeskonnamängija ja nii edasi. Sa eeldad, et ka inimesed hakkavad sind selle nurga alt vaatama. Kuid tegelikult hindavad inimesed sind ikkagi selle järgi, kuidas sa end näitad. Seetõttu on oluline keskenduda sellele, mida sa teed, mitte sellele, mida ütlesid.