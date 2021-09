Iluekspert paljastab ühe asja, mida ei tohiks MITTE KUNAGI kasutada intiimpiirkonna karvade eemaldamiseks

Samuti tõi Sam ühe väga ohtlikku näite, mida kindlasti ei tohiks mitte keegi kunagi järele proovida. Nimelt otsustas üks klient, et hakkab fööniga enda vahariba kuumutama. "Ta arvas, et see on tõhusam, sest föönist tuleb ju kuuma õhku.. Kuid selle tagajärjel põletas ta end sealt altpoolt ära. Siis ta üritas vahariba ära tõmmata – jah, riba tuli küll ära, kuid vaha jäi kangekaelset intiimpiirkonda. Seejärel otsustas ta vanni minna. Lõppkokkuvõttes naise häbememokad kleepusid kokku ning ta pidi vaha karvadelt maha kraapima."