Uuringud kinnitavad: see on kõige väärtuslikum isikuomadus, mis aitab elus läbi lüüa

Selgub, et kohusetundlikkus on kõige peamine isikuomadus, mis elus eduni viib. See tähendab, et inimene on oma kohustuste osas eriti hoolas ja näeb vaeva, et asju õigesti teha, vahendab Your Tango.

Kohusetundlikud inimesed on distsiplineeritud, organiseeritud, sihikindlad ja nad janunevad saavutuste järele. Seega on loogiline, et kohusetundlikel inimestel läheb koolis paremini, nende suhted püsivad kauem ja reeglina saavad nad ka parema töökoha.

Seda sorti inimesed ei pruugi end ise kohusetundlikuks pidada, kuna nad on omakasupüüdmatud ja kohusetunne on nende jaoks elementaarne. Tänu lubadustest kinni pidamisele on neil teistega head suhted ning neist peetakse lugu.

Sellised mehed teenivad kõrgemat palka. Kohusetunne on ka naiste puhul seotud suurema sissetuleku ja üleüldise tööga rahuloluga. Uuringud kinnitavad, et kohusetundlikkus on kõige olulisem tegur töö leidmisel ja säilitamisel.

