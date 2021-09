Mees, pane tähele! Need on asjad, mida PEAD teadma enne, kui hakkad naise rindadega mängima

Foto: Pexels

Kui on üks asi, mida mehed armastavad peaaegu sama palju kui vagiinat, siis need on rinnad. Mehed on läbi sajandite kiitnud naiste rindu - soovides neid vaadata, nendega mängida ja neid imeda. Kuid nii suurepärased kui rinnad ka ei oleks, tundub vahel, et meestele oleks tarvis rindade imemiseks ja mängimiseks kaasa anda kasutusjuhendit.