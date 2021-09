Tuleb tuttav ette? Neid kolme tüüpi mänge mängivad mehed, kes on tegelikult ise ebakindlad

Oled hämmingus ja paned toru ära. Kuid juba varsti hakkad pead murdma, et mida sa küll valesti oled teinud ja nutad patja, uskudes, et sa pole piisavalt hea naine. Ilmselt on nii mõnigi sõbranna sulle öelnud, et peaksid kahtlema selles suhtes, mitte endas. Ja suure tõenäosusega on tal õigus.