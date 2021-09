Lopsakad huuled ja tugevam lõuajoon ilma ilusüstita?! Just see harjutus aitab saavutada soovitud tulemust

Esmalt aja põsed punni, naerata ja kergita enda põski. Kindlasti tuleb tahtmine kissitada ka silmi, kuid seda tasuks iga hinna eest vältida, sest see nullib kogu protsessi ära.

Paljud eksperdid soovitavad harjutust teha hommikuti, et äratada enda näolihased niimoodi üles ning õhtul vahetult enne magamaminekut, et vabastada pinge, mis on päeva jooksul kogunenud. Harjutust ei pea pikalt tegema – piisab vaid mõnest minutist.