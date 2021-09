Maailmas müügirekordeid tegev juuksehooldustoode nüüd ka Eestis

Anna ja Erica hakkasid Eleven Australia brändi maale tooma, sest lugu selle loomise taga oli nende jaoks niivõrd inspireeriv. „See bränd loodi kõigepealt iseenda jaoks. Eleven Australia loojateks on väga energiline ja loov duo: tunnustatud moefotograaf Andrew O’Toole ning tippjuuksur Joey Scandizzo, kes tahtsid teha juuksehoolduses sellised tooted, mis lihtsalt töötaks,” selgitab Anna. Kuna sarnased inimesed tõmbuvad, ei pidanud Eleven Australia loojad paljuks tulla Eestisse, et Anna ja Ericaga kohtuda. „Nad on nii vitaalsed ja toredad inimesed! See oli väga äge kohtumine,” meenutab Erica.

Eleven Australia alustas kümme aastat tagasi vaid ühe tootega. See toode teeb müügirekordeid aga siiani. Näiteks müüakse seda ainuüksi Austraalias üle miljoni toote aastas. „Miracle Hair Treatmentil on kokku üksteist erinevat positiivset omadust, alustades kuumakaitsest kuni niisutamise ja SPF-filtrini välja,” ütleb Anna. Kõik Eleven Australia tooted sisaldavad lisaks ka värvikaitset. Sama toode on saanud mainekatelt ajakirjadelt, nagu Cosmopolitan ja Elle, mitmeid aastaid järjest parima juuksehooldustoote tiitli.

Nagu ütleb ka Eleven Australia moto: juuksehooldus ei pea olema keeruline, see peab toimima. Sellest on lähtutud kogu tooteseeria valmistamisel. „See peab toimima sellisel viisil, et sa pead juba toodet kätte võttes aru saama, mida see teeb. Seepärast pole esikohal mitte kaubamärk nagu enamikul brändidel, vaid esikohal on hoopis see, mida see toode teeb,” kommenteerib Erica.

Lisaks hakkab pakendite osas silma erinevate märgiste olemasolu, näiteks raskesti saadav Cruelty Free märgis. „See tähendab, et lisaks sellele, et toodet pole loomade peal testitud, pole seda tehtud mitte ühegi koostisainega. Sellist märki on tootjatel väga kulukas saada ning meil on väga hea meel, et Eleven Australial on selline märgis olemas,” ütleb Anna. Peale selle on pakendid valmistatud taaskasutatavatest materjalidest.