Uskumatu! Kas Silicon Valleys 10 miljardi dollari pettuse toime pannud naine pääseb karistusest, kuna väidab nüüd, et on koduvägivalla ohver?

Microsofti looja ja filantroop Bill Gates on juhtumist kirjutatud raamatut kirjeldanud järgmiselt: "See lugu on veel hullumeelsem, kui ma arvasin. Kui olin lugemist alustanud, oli mul võimatu raamatut käest panna. Siin on kõik olemas: keerukad pettused, ärimaailma intriigid, ajakirjade kaanelood, rikutud peresuhted – ja kunagi ligi 10 miljardile dollarile hinnatud ettevõtte allakäik." Raamat on eesti keeles saadaval siin.

Kas vereanalüüside ettevõtte Theranos julge ja enesekindel asutaja oli vägivaldse poiss-sõbra kauakannatanud ohver, kes kontrollis tema igat sammu? Ja seetõttu ei vastutagi Elizabeth Holmes kunagi pea 10 miljoni dollari ettevõtte pretsedenditu kokkuvarisemise eest? Kohtudokumendid näitavad, et just see on lugu, mida Theranose tegevjuht oma kriminaalprotsessil jutustama hakkab.

Holmes'i ja Balwanit süüdistatakse investorite petmises, ulatusliku kuriteo toimepanemises ning valedes ja ebaõigetes väidetes vereanalüüsi tehnoloogia toimimise kohta. Mõlemat süüdistatakse tosinas pettuses ja vandenõus. Mitte kumbki neist ei ole ennast süüdi tunnistanud. Ja just nüüd hakkavad pinnale ujuma Holmes'i väited psühholoogilisest, emotsionaalsest ja seksuaalsest väärkohtlemisest.