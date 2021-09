Kas peenise suurus on seksuaalse naudingu puhul kõige olulisem? Absoluutselt mitte. Tehnika, omavaheline kommunikatsioon, atraktiivsus - kõik see mängib voodilinade vahel tohutult suurt rolli. Kuid kas peenise suurus on täiesti ebaoluline? Võib-olla päris mitte. Londoni King’s College'i uuringus uuriti, kas peenise suurus on seksi ja sealt tuleneva naudingu osas tõesti oluline.