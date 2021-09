Ei ole flirtimisega sina peal? Pole hullu! Need laused ajavad su partneri pöördesse!

Flirtimine suhtes on kuum – seda peaks tegema nii värskes kui ka pikaajalises suhtes olijad, sest seksikad tekstsõnumid võivad suhet vürtsitada. Kui oled hädas ja kardad, et see kõik võib piinlikult välja kukkuda, siis alljärgnevad sõnumid aitavad sind kindlasti ja me teame, et neid lugedes läheb su partner täiesti pöördesse.