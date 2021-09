Kuulsused, kes on stilistidele öelnud: "Aitäh, aga ma ei vaja teie abi, et kuum välja näha"

Naise pulmameigikuntsnik Daniel Martini sõnul oli naisel aegu, mil disainerid ei saatnud talle midagi, sest ta ei olnud A-klassi kuulsus. Naise lähedane sõber ütles, et Markle’i isiklik stiil on murranguline, kaasates oma garderoobi eetilisi moeliine, et tuua sellega esile olulisi sotsiaalseid küsimusi.

Blake on öelnud: "Mulle lihtsalt meeldib nii. Ma armastan disaini ja moodi. Ma saan olla selle kaudu loominguline ning kogu see protsess, et on algus, keskpaik ja lõpp – meeldib ka mulle.”