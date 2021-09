12 asja, mida elegantne naine mitte kunagi ei tee

Need on asjad, mida elegantsed naised ei tee:

1. Elegantne naine ei veeda tundide viisi aega sotsiaalmeedias.

2. Elegantne naine ei jälgi uudishimulikult, mida kõik teised teevad.

3. Elegantne naine ei survesta teisi oma käitumist muutma.

4. Elegantne naine ei paanitse asjade pärast, mida ta muuta ei saa.

5. Elegantne naine ei ripu oma mineviku küljes.

6. Elegantne naine ei eputa rahaga.

7. Elegantne naine ei püüa iga hinna eest sadat asja korraga teha, vaid keskendub paarile ja viib need ellu.

8. Elegantne naine ei kogu ega kuhja asju.

9. Elegantne naine ei aja asju tarbetult keeruliseks.

10. Elegantne naine ei punnita veri ninast väljas, et iga hinna eest perfektne olla.

11. Elegantne naine ei logele, vaid tal on päevaplaan.

12. Elegantne naine ei võta elu iseenesestmõistetavana.