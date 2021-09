ARVAMUS | Kas seksisõltuvuse all kannatajaid võib nimetada hoopis ... ?

Kui kümme aastat tagasi võis enese satanistiks kuulutamine kedagi veel šokeerida, siis tänapäeval kehitatakse selle peale lihtsalt õlgu. Satanist, siis satanist! Viimasel ajal meediakõmu tekitanud seksisõltuvust võib naljaga pooleks lugeda samuti satanismi järgimiseks. Aga mis see satanism siis täpsemalt on?

Saates „Eesti eso” käis külas Ringo Ringvee, kes on teemat lähemalt uurinud. Modernse satanismi algatajaks võib lugeda Anton Laveyd. Lavey oli äärmiselt karismaatiline meediapersoon, kes väitis muu hulgas ka seda, et Marilyn Monroe on tema armuke, ning sidus seeläbi kuradi kummardamise ühiskonna eliitklassiga.